Михайліченко: Міг повернутися у Динамо

Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко міг у літнє трансферне вікно перейти у київське Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Які ще були варіанти продовження кар'єри, окрім Андерлехта? Віктор Скрипник говорив про інтерес Вердера. Переконував, що влаштує туди, аби я залишився в Зорі. Але офіційного паперу від Вердера не було. А ось гарна пропозиція від Андерлехта надійшла, і від такого не можна відмовлятися, якщо хочеш пограти в Європі. Був варіант із Рейнджерс, але Андерлехт виявився наполегливішим. З приводу Шахтаря теж ходили чутки, але без конкретики.

У мене був варіант і в київське Динамо повернутися. Клуби не домовилися. Динамо говорило з Зорею, але щось не склалося", - відзначив Михайліченко.