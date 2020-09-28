Михайленко може очолити кіпрський клуб

Між сторонами вже ведуться переговори

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Дмитро Михайленко отримав пропозицію від кіпрського Пафосу очолити команду.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

Між сторонами вже ведуться переговори.

В середині вересня Михайленко був звільнений з поста головного тренера СК Дніпро-1. Наставник покинув клуб через невдалі результати команди на старті сезону-2020/21. Нагадаємо, що дніпрян очолив хорват Ігор Йовичевич.

Михайленко очолював СК Дніпро-1 з 2017 року. Під його керівництвом команда двічі підвищувалася в класі. Раніше він працював з Дніпром.

Пафос йде на передостанньому місці чемпіонату Кіпру, набравши два очки після чотирьох зіграних турів. За команду виступають два представники України - голкіпер Артур Рудько та півзахисник Орест Кузик.