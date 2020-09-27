Джерело - Чемпіон.
У матчі четвертого туру української Прем’єр-Ліги Шахтар переграв Олімпік.
Шахтар - Олімпік 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 65 Коваленко, 2:0 - 66 Мораес
Шахтар: Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тайсон, Жуніор Мораес (Фернандо дос Сантос Педро 80), Марлос, Віктор Корнієнко, Віктор Коваленко (Маркос Антоніо 77), Алан Патрік, Микола Матвієнко, Майкон де Андраде, Додо
Олімпік: Артем Кичак, Захедітабар Шахаб (Ібрагім Каргбо 73), Іван Зотько, Максим Тейшейра (Темур Чогадзе 73), Руслан Бабенко, Олабіран Блессинг Муіва (Беніто) (Фабрісіо Альваренга 79), Євген Пасіч (Павло Ксьонз 79), Євген Цимбалюк, Орест Лебеденко, Ігор Снурніцин, Сергій Політило
Попередження: Жуніор Мораес 22, Микола Матвієнко 33 - Ігор Снурніцин 50
Нереалізований пенальті: Алан Патрік 41
Раніше повідомлялося, що Рома хоче купити вінгера Шахтаря.