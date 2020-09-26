Гасперіні: Скудетто - це не мета Аталанти

Джерело - sport.ua.
Аталанта виглядає сильнішою ніж у минулому сезоні.
Про це розповів головний тренер італійської команди Джан П'єро Гасперіні.
"Зараз Аталанта сильніша, ніж була в минулому сезоні, але Скудетто - це не наша мета. Не можна починати чемпіонат з метою взяти титул. Вважаю, в цьому сезоні чемпіонат буде більш рівним.
Подивимося на форму інших команд, проте про Скудетто поки розмови немає. Ще оцінимо, як ми будемо виглядати, коли ще додадуться матчі Ліги чемпіонів", - сказав Гасперіні.
Нагадаємо, Аталанта із Маліновським розібралася із Торіно у 2 турі Серії А.