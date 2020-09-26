Динамо Брест із Хачеріді вирвало перемогу у БАТЕ

Матч завершився із рахунком 4:2 на користь Динамо

Джерело - Чемпіон.

У 25 турі чемпіонату Білорусі Динамо Брест на останніх хвилинах матчу обіграв БАТЕ.

Брестське Динамо у компенсований час змогло вирвати перемогу у БАТЕ, завдяки голам у компенсований час.

Український захисник Динамо Євгеній Хачеріді розпочав гру із перших хвилин.

Чемпіонат Білорусі

25 тур, 26 вересня

БАТЕ - Динамо Брест 2:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 5 Седько, 0:2 – 49 Савицький, 1:2 – 70 Нехайчик, 2:2 – 79 Мілич, 2:3 – 90+1 Кривець, 2:4 – 90+4 Кривець

Раніше, Маккабі переміг брестське Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.