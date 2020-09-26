Чорноморець обіграв Верес, Кремінь переміг Оболонь. Результати 4 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 вересня, відбулися матчі 4 туру Першої ліги.
Чемпіонат України – Перша ліга
04 тур, 26 вересня
Агробізнес – Альянс 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 41 Петров, 1:1 – 70 Зубков, 2:1 – 85 Курило
ВПК-Агро - Гірник-Спорт 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 35 Батюшин, 0:2 – 62 Мурза, 0:3 – 81Твердохліб
Кремінь – Оболонь 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 6 Сорокін
Нива Т - Авангард К 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 6 Волохатий, 1:1 – 35 Сеницький
Чорноморець – Верес 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 48 Мартиненко
Миколаїв – Волинь - перенесено
Раніше, Металіст 1925 обіграв Кристал.