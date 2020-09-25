Коутінью змінив ігровий номер у Барселоні

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью виступатиме під номером 14.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Коутінью виступав з такою цифрою на спині, як тільки прийшов у Барселону у січні 2018 року.
7-й номер, під яким раніше виступав Коутінью, залишиться за нападником Антуаном Грізманном. Форвард змінив цифру на футболці перед стартом сезону-2020/2021.
Бразильський півзахисник перейшов у Барселону в 2018 році за 145 млн євро. Чинний контракт 28-річного гравця розрахований до 2023 року.
🎩✨ @Phil_Coutinho 1⃣4⃣ pic.twitter.com/Te3fL1kDZG— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 25, 2020