Даніло Сілва припинив кар'єру гравця

Ексзахисник київського Динамо Даніло Сілва прийняв рішення завершити кар'єру.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Лос-Анджелеса.

Американський клуб став останнім у кар'єрі 33-річного бразильця.

Футболіст захищав кольори "біло-синіх" з 2010 по 2017 рік. За цей час він двічі ставав чемпіоном України, два володарем Кубка і один раз завоював Суперкубок.

Всього в складі Динамо Сілва провів 219 поєдинків, де забив три голи і віддав 20 результативних передач.

Бразилець також виступав за Метростарз, Гуарані, Інтернасьонал і Сан-Паулу.