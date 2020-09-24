Джерело - isport.ua.
Ексзахисник київського Динамо Даніло Сілва прийняв рішення завершити кар'єру.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Лос-Анджелеса.
Американський клуб став останнім у кар'єрі 33-річного бразильця.
Футболіст захищав кольори "біло-синіх" з 2010 по 2017 рік. За цей час він двічі ставав чемпіоном України, два володарем Кубка і один раз завоював Суперкубок.
Всього в складі Динамо Сілва провів 219 поєдинків, де забив три голи і віддав 20 результативних передач.
Бразилець також виступав за Метростарз, Гуарані, Інтернасьонал і Сан-Паулу.