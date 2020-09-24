Нападник здав позитивний тест на коронавірус

Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч став черговим гравцем, який заразився COVID-19.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Результати решти гравців виявилися негативними.

Ібрагімович був негайно ізольований. Мілану в найближчих матчах доведеться обходитися без свого лідера.

Сьогодні, 24 вересня, команда Піолі зустрінеться з Буде-Глімт в кваліфікації Ліги Європи, а 27 вересня поїде в гості до Кротоне в рамках другого туру Серії А.

Нагадаємо, Мілан розібрався із Болоньєю у 1 турі Серії А.