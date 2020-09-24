Ребров: У Будапешті буде зовсім інший матч

Ференцварош був готовий до інтенсивної гри суперника у першому матчі 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Молде (3:3).

Про це заявив головний тренер угорців Сергій Ребров.

"Молде грав удома, намагаючись грати більш інтенсивно, ніж в попередньому турі з Карабахом. Ми були до цього готові, але реалізувати все задумане, звичайно, непросто. Особливо після того, як господарі забили гол, який надав їм впевненості. Нам потрібно серйозно проаналізувати цей матч і підготуватися до реваншу. Упевнений, що в Будапешті буде зовсім інший матч. Нам потрібно дуже серйозно поставитися до домашньої зустрічі.

Два звернення до VAR? Я не сидів поруч з монітором, я не бачив, що сталося в першій і другій ситуаціях. Оскільки є VAR, я думаю, що були прийняті правильні рішення. З того місця, де я стояв, було не видно, що сталося", - сказав Ребров.