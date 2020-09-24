У матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента (2:1) для Динамо головним було досягнення результату.

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Як я і казав, головне у цій грі - результат, і ним я дуже задоволений. Другий тайм дався нам краще. Попереду у нас ще гра у відповідь, і ми повинні вже розпочинати готуватися до неї.

Ми розпочали дуже добре, забили швидкий м'яч, і я сподівався, що нам вдасться забити і другий, і третій гол. Але, на жаль, ми втратили нитки гри, і суперники, піймавши кураж, створили тиск на наших захисників і заробили стандарт, з якого й відігралися в першому таймі.

Гра була швидкою, в тому числі через те, що поле було слизьке, було багато контактної боротьби, тому я вирішив нічого не змінювати в перерві, а зробити заміни в другому таймі, оскільки дуже важко входити в таку гру", - сказав Луческу.