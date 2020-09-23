Каштру: Шахтар змушений був ризикувати

Гравці Шахтаря повністю віддалися грі у перенесеному матчі 2 туру УПЛ проти Руха.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Зовсім поганий перший тайм, а другий запам'ятався автоголом і вилученням нашого гравця. Перейшли на схему 3-3-3, так як потрібно було ризикувати. Гналися за результатом, який забезпечили б нам 3 очка. Марлос забив, мали ще моменти, але не вдалося виграти. Тренер повинен взяти на себе відповідальність за результат, і я не тікаю від неї. Я беру втрату очок на себе.

Актуально: Рух – Шахтар 1:1. Відео голів

Хлопці повністю віддавалися і закінчили гру втомленими. Шкода, що не досягли потрібного результату. Ми прекрасно знали, з ким гратимемо і як буде діяти суперник. Рух нас не здивував, але залишатися вдесятьох і програючи в рахунку - це важко", - розповів Каштру.