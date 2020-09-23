 Рух – Шахтар 1:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Рух – Шахтар 1:1. Огляд матчу

Вчора 23:12 279 0
Огляд матчу Рух – Шахтар
Рух – Шахтар 1:1. Огляд матчу
#Рух, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 вересня, Рух у перенесеному матчі 2 туру української Прем'єр-ліги зіграв внічию із Шахтарем.

Чемпіонат України – УПЛ
2 тур, 23 вересня

Рух – Шахтар 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Степаненко, 1:1 – 67 Марлос

Рух: Бандура, Дуць, Парамонов, Копина, Гліха, Брікнер (Заставний, 72), Мартинюк, Кухарук (Русин, 46), Мисик (Бойчук Б., 72), Климчук (Бойчук І., 66), Кухаревич (Кондраков, 59).

Шахтар: Трубин – Корнієнко, Матвієнко, Бондар, Додо – Алан Патрік (Коваленко, 79), Маркос Антоніо (Степаненко, 46) – Коноплянка (Марлос, 26), Тайсон, Тете (Соломон, 46) – Мораес (Фернандо, 86).

Попередження: Брикнер, 41, Кухарук, 43, Кухаревич, 53, Мартынюк, 54, Ґліга, 87, Б. Бойчук, 90+4, Дуць, 90+5 – Бондар, 35, Алан Патрик, 55 Степаненко, 71

Вилучення: Бондар, 51 (друге попередження)

Нагадаємо, Рух відібрав очки у Шахтаря в 2 турі УПЛ.

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