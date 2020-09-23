Федик: Рух втратив перемогу над Шахтарем

Рух мав вигравати перенесений матч 2 туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер львівської команди Іван Федик.

"Перше враження - втратили два очки. Забили і не мали права пропускати. Забили один гол і не забили ще один, коли вийшов гравець сам на сам.

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У нас багато травмованих, але вони потроху вже повертаються. І у нас мінімально починається щось виходити", - розповів Федик в ефірі ТК Футбол.