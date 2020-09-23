Луческу визначить долю Родрігеса у Динамо

Гравець зацікавив турецький клуб

Вінгер Динамо Жерсон Родрігес може покинути команду у нинішнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Yeni Asir.

Гезтепе зацікавлений в підписанні футболіста. Боси команди вже активно ведуть переговори з представниками київського клубу.

Відзначається, що турецький клуб хоче орендувати Родрігеса, однак остаточне рішення по гравцеві прийме головний тренер біло-синіх Мірча Луческу.

У нинішньому сезоні футболіст провів 4 матчі за Динамо, в яких забив два голи і виконав одну гольову передачу.

Раніше, Кравець перейшов до Коньяспора.