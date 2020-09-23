Джерело - Чемпіон.
26-річний португальський захисник Нелсон Семеду уклав з Вулверхемптоном трудовий договір до 2023 року з можливістю продовження ще на 2 роки.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Синьо-гранатові отримають за Семеду 30 мільйонів євро - ще 10 передбачені в якості бонусів.
Last night at Molineux...— Wolves (@Wolves) September 23, 2020
✍️🎥 pic.twitter.com/Iudr99aLXd
За 3 роки в Барселоні Семеду зіграв у 122 матчах й відзначився 2 голами. Він приєднався до іспанського гранда влітку 2017 року за 36 мільйонів євро. Зазначимо, що Нелсон став 11-м європейським бразильцем у складі колективу Нуну Ешпіріту Санту.