Захисник попрощався із каталонським клубом

Джерело - Чемпіон.

26-річний португальський захисник Нелсон Семеду уклав з Вулверхемптоном трудовий договір до 2023 року з можливістю продовження ще на 2 роки.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Синьо-гранатові отримають за Семеду 30 мільйонів євро - ще 10 передбачені в якості бонусів.

За 3 роки в Барселоні Семеду зіграв у 122 матчах й відзначився 2 голами. Він приєднався до іспанського гранда влітку 2017 року за 36 мільйонів євро. Зазначимо, що Нелсон став 11-м європейським бразильцем у складі колективу Нуну Ешпіріту Санту.

Раніше на Семеду претендував Манчестер Сіті.