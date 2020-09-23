Гент - Динамо: букмекери назвали фаворита

Джерело - Чемпіон.

Шанси на успіх у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Гент - Динамо - майже рівні.

Гент - Динамо Київ: онлайн-трансляція плей-оф раунду Ліги чемпіонів. LIVE

Прийнаймні, такий прогноз дають фахівці букмекерської компанії Parimatch.

Так, перемога київського Динамо в основний час оцінюється спеціалістами коефіцієнтом - 2,6. Перемога Генту - 2,8. Нічия - 3,2.

Шанси киян на загальний успіх трохи вищий, тут до уваги береться ще другий матч. Прохід у наступний раунд Динамо - 1,6, АЗ - 2,33.

Нагадаємо, матч кваліфікації ЛЧ між Динамо та Гентом відбудеться сьогодні, 23 вересня. Початок о 22:00. Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.