Ромі можуть зарахувати технічну поразку від Верони

23-річний Діавара був заявлений через команду U-22

Ромі можуть зарахувати технічну поразку в матчі першого туру Серії А проти Верони, який завершився нічиєю (0:0).

Про це повідомляє ESPN.

Півзахисник Амаду Діавара, який пішов з поля на 89-й хвилині, був заявлений на сезон в складі команди U-22. Хоча в липні гвінейцеві виповнилося 23 роки.

У серпні 2016 року через схожу помилку Сассуоло зарахували поразку від Пескари з рахунком 3:0. Сам матч завершився перемогою Сассуоло (2:1).

Очікується, що в разі покарання Рома буде апелювати, що мала достатньо місця в заявці і не намагалася таким чином штучно розширити свій склад.

Діавара перебрався в столицю влітку минулого року з Наполі за 21 мільйон євро і з того часу зіграв в 31 матчі вовків у всіх турнірах.

Наступний матч команда Паулу Фонсека проведе в неділю, 27 вересня, коли прийме Ювентус в другому турі Серії А.