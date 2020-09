Зінченко поза заявкою Манчестер Сіті на матч проти Вулвергемптона

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не потрапив в заявку команди на матч 2 туру АПЛ проти Вулвергемптона.

Матч розпочнеться о 22:15.

Your first City team of the 20/21 @premierleague season!



XI: Ederson, Walker, Stones, Ake, Mendy, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus



Subs: Steffen, Torres, Mahrez, Otamendi, Delap, Doyle, Bernabe



⚽️ @haysworldwide

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/Q4Qupdu0BR