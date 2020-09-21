Ювентус домовився про перехід Морати

Альваро Мората може повернутися у Ювентус

Нападник Атлетіко Альваро Мората близький до переходу в Ювентус.

Про це розповів журналіст Фабріціо Романо.

Перехід 27-річного іспанця в італійський клуб узгоджений.

Завтра, 22 вересня, Мората прилетить в Турин, щоб пройти медогляд і підписати контракт.

Переговори щодо трансферу форварда Роми Едіна Джеко припинені, оскільки римляни відчувають проблеми при організації переходу Аркадіуша Міліка з Наполі.

Раніше Мората вже виступав за Ювентус в 2014-2016 роках.

Нагадаємо, Ювентус розгромив Сампдорію.