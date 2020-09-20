Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 вересня, відбулися матчі 4 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франії - Ліга 1
4 тур, 20 вересня
Ніцца - ПСЖ 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 38 Мбаппе(П), 0:2 - 45+1 Ді Марія, 0:3 - 66 Маркіньос
Брест - Лорьян 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 30 Перро, 2:0 - 32 Муньє, 2:1 - 34 автогол Герелль, 3:1 - 62 Онора, 3:2 - 90+1 Монкодуа
Мец - Реймс 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 18 Ніане, 1:1 - 43 Діа(П), 2:1 - 88 Ніане
Монпельє - Анже 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 18 Суке, 1:1 - 25 Бахокен, 2:1 - 43 Делор, 3:1 - 60 Делор, 4:1 - 86 Молле
Страсбур - Діжон 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 80 Мітрович
Нант - Сенть-Етьєн 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 2 Аушіш, 0:2 - 66 Макон, 1:2 - 71 Сімон, 2:2 - 85 Емон
Нагадаємо, Сент-Етьєн переміг Марсель у перенесеному матчі 1 туру.