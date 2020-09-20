 Чорноморець мінімально переміг Оболонь у 3 турі Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Чорноморець мінімально переміг Оболонь у 3 турі Першої ліги

Сьогодні 20:54 532 0
Одеська команда перевернула хід гри за дві хвилини
Чорноморець мінімально переміг Оболонь у 3 турі Першої ліги
#Чорноморець, #Оболонь, #Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Оболонню в рамках третього туру Першої ліги.

Одесити змогли забити швидкий гол, проте через 5 хвилин Олександр Батальський відновив паритет.

Нападник Оболоні зміг оформити дубль на початку другої половини гри, проте "моряки" зуміли перевернути хід гри за дві хвилини і вирвати перемогу.

Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 20 вересня

Оболонь - Чорноморець 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Лиховидько, 1:1 - 21 Батальський, 2:1 - 52 Батальський, 2:2 - 75 автогол Ковбаса, 2:3 - 76 Авагімян

Нагадаємо, Полісся мінімально перемогло Кристал.

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