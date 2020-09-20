Чорноморець мінімально переміг Оболонь у 3 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Оболонню в рамках третього туру Першої ліги.
Одесити змогли забити швидкий гол, проте через 5 хвилин Олександр Батальський відновив паритет.
Нападник Оболоні зміг оформити дубль на початку другої половини гри, проте "моряки" зуміли перевернути хід гри за дві хвилини і вирвати перемогу.
Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 20 вересня
Оболонь - Чорноморець 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Лиховидько, 1:1 - 21 Батальський, 2:1 - 52 Батальський, 2:2 - 75 автогол Ковбаса, 2:3 - 76 Авагімян
Нагадаємо, Полісся мінімально перемогло Кристал.