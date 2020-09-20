 Олімпік - Минай 3:0. Відеооляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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#Олімпік, #Минай, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру української Прем’єр-Ліги донецький Олімпік зустрічався з Минаєм.

Чемпіонат України - УПЛ
3 тур, 20 вересня

Олімпік - Минай 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Тейшейра, 26 - 60 Західатаб, 3:- 67 Західатаб

Олімпік: Артем Кічак, Захедітабар Шахаб (Ібрагім Каргбо 67), Тарас Завійський (Євген Цимбалюк 67), Іван Зотько (Даніель Романовський 82), Максим Тейшейра (Фабрісіо Альваренга 76), Руслан Бабенко, Беніто (Темур Чогадзе 76), Євген Пасіч, Орест Лебеденко, Ігор Снурніцин, Сергій Політило

ФК Минай: Андрій Попович, Тарас Саків, Анатолій Нурієв, Олександр Маткобожик (Василь Пиняшко 64), Антон Шиндер, Андрій Ткачук (Олег Голодюк 76), Денис Кожанов (Данило Книш 64), Міслав Матіч (Дмитро Павліш 86), Максим Лопирьонок, Олександр Сніжко (Олексій Шпак 64), Кирило Меліченко

Раніше, Динамо переграло Львів у 3 турі УПЛ.

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