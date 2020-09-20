Чорноморець підписав трьох гравців

Одеський клуб продовжує підсилювати склад

Джерело - ФК Чорноморець.

Склад Чорноморця поповнили центральний захисник Євген Мартиненко, півзахисник Артем Ковбаса і форвард Владислав Бугай.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний Мартитенко вже виступав за Чорноморець з 2011 по 2018-й рік, є випускником академії клубу. Останнім клубом оборонця була Ворскла.

23-річний Ковбаса раніше виступав за Динамо-2 Київ і Оболонь Київ.

Владислав Бугай на професійному рівні грав за Шахтар Донецьк (U-21, U-19), Буковину Чернівці, ФК Маріуполь, МФК Миколаїв. Також на рахунку 22-річного нападника 3 матчі за юнацьку збірну України.

Нагадаємо, одеські ультрас влаштували заворушення у Миколаєві.