Герта знищила Вердер. Результати матчів 1 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У першому турі німецької Бундесліги відбулися 6 матчів.
Айнтрахт - Армінія 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 51 Соукоу, 1:1 – 62 Сільва
Вердер - Герта 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 – 42 Пекарік, 0:2 – 45+2 Лукебакіо, 0:3 – 62 Кунья, 1:3 – 69 Зельке, 1:4 – 90 Кордоба
Кельн - Гоффенгайм 2:3 (1:2)
Голи: 0:1 – 4 Крамарич, 1:1 – 22 Андерссон, 1:2 – 45+3 Крамарич (пен), 2:2 – 86 Дрекслер, 2:3 – 90+2 Крамарич
Уніон - Аугсбург 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 – 41 Варгас, 1:1 – 75 Бультер, 1:2 – 82 Грегорович, 1:3 - 89 Хан
Штутгарт - Фрайбург 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 8 Петерсен, 0:2 – 26 Шалкай, 0:3 – 48 Гріфо, 1:3 – 71 Калайджич, 2:3 – 81 Вамайгітука
Боруссія Дортмунд - Боруссія Менхенгладбах 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 1:0 – 35 Рейна, 2:0 – 54 Голанд, 3:0 – 77 Голанд