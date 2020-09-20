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Герта знищила Вердер. Результати матчів 1 туру Бундесліги

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Герта знищила Вердер. Результати матчів 1 туру Бундесліги
#Боруссія, #Вердер

Джерело - Чемпіон.

У першому турі німецької Бундесліги відбулися 6 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
1 тур, 19 вересня

Айнтрахт - Армінія 1:1 (0:0)

Голи:  0:1 – 51 Соукоу, 1:1 – 62 Сільва

Вердер - Герта 1:4 (0:2)

Голи:  0:1 – 42 Пекарік, 0:2 – 45+2 Лукебакіо, 0:3 – 62 Кунья, 1:3 – 69 Зельке, 1:4 – 90 Кордоба

Кельн - Гоффенгайм 2:3 (1:2)

Голи:  0:1 – 4 Крамарич, 1:1 – 22 Андерссон, 1:2 – 45+3 Крамарич (пен), 2:2 – 86 Дрекслер, 2:3 – 90+2 Крамарич

Уніон - Аугсбург 1:3 (0:1)

Голи:  0:1 – 41 Варгас, 1:1 – 75 Бультер, 1:2 – 82 Грегорович, 1:3 - 89 Хан

Штутгарт - Фрайбург 2:3 (0:2)

Голи:  0:1 – 8 Петерсен, 0:2 – 26 Шалкай, 0:3 – 48 Гріфо, 1:3 – 71 Калайджич, 2:3 – 81 Вамайгітука

Боруссія Дортмунд - Боруссія Менхенгладбах 3:0 (1:0)

Голи:  1:0 – 1:0 – 35 Рейна, 2:0 – 54 Голанд, 3:0 – 77 Голанд

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