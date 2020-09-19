Тоттенгем офіційно оголосив про повернення в команду вінгера Гарета Бейла, якого в 2013 році продали в Реал.
Тепер мадридський клуб відправив Бейла в Тоттенгем на правах оренди до кінця сезону 2020/21.
У складі Реала валлійський футболіст встиг виграти два титули Ла Ліги, чотири Кубки Ліги чемпіонів, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, два Суперкубка Європи і три клубних чемпіонату світу. проте останнім часом у Бейла були проблеми зі здоров'ям і мало ігрової практики.
У минулому сезоні Прімери він провів 20 матчів і забив 3 голи.
Bale. Is. Back.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020
Welcome home, @GarethBale11 😍 #BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/iOIWC2ZwtC