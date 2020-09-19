 Бейл повернувся в Тоттенгем. ФОТО | Футбол | Champion.com.ua
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Бейл повернувся в Тоттенгем

Сьогодні 20:26 591 0
Бейл повернувся в Тоттенгем

Тоттенгем офіційно оголосив про повернення в команду вінгера Гарета Бейла, якого в 2013 році продали в Реал.

Тепер мадридський клуб відправив Бейла в Тоттенгем на правах оренди до кінця сезону 2020/21.

У складі Реала валлійський футболіст встиг виграти два титули Ла Ліги, чотири Кубки Ліги чемпіонів, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, два Суперкубка Європи і три клубних чемпіонату світу. проте останнім часом у Бейла були проблеми зі здоров'ям і мало ігрової практики.

У минулому сезоні Прімери він провів 20 матчів і забив 3 голи.

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