Тоттенгем офіційно оголосив про повернення в команду вінгера Гарета Бейла, якого в 2013 році продали в Реал.

Тепер мадридський клуб відправив Бейла в Тоттенгем на правах оренди до кінця сезону 2020/21.

У складі Реала валлійський футболіст встиг виграти два титули Ла Ліги, чотири Кубки Ліги чемпіонів, Кубок Іспанії, Суперкубок Іспанії, два Суперкубка Європи і три клубних чемпіонату світу. проте останнім часом у Бейла були проблеми зі здоров'ям і мало ігрової практики.

У минулому сезоні Прімери він провів 20 матчів і забив 3 голи.