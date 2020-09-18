Смирний: Перемогли Аріс завдяки характеру

Джерело - Чемпіон.
Колос зміг продемонструвати командний дух у матчі Ліги Європи проти Аріса.
Про це розповів хавбек українського клубу Євген Смирний.
"Зараз порадіємо трохи і треба буде вже готуватися до наступного матчу. Чемпіонат також важливий. А далі вже будемо налаштовуватися на Рієку.
Тактика важлива, але в першу чергу зіграв наш командний дух, характер команди. Завдяки цьому ми здобули перемогу", - розповів Смирний.
Нагадаємо, Колос та Десна дізналися потенційних суперників у Лізі Європи.