Смирний: Перемогли Аріс завдяки характеру

Колос зміг продемонструвати командний дух у матчі Ліги Європи проти Аріса.

Про це розповів хавбек українського клубу Євген Смирний.

"Зараз порадіємо трохи і треба буде вже готуватися до наступного матчу. Чемпіонат також важливий. А далі вже будемо налаштовуватися на Рієку.

Тактика важлива, але в першу чергу зіграв наш командний дух, характер команди. Завдяки цьому ми здобули перемогу", - розповів Смирний.