Рух підписав двох балканських захисників

Рух підсилився двома захисниками

Рух оголосив про підписання двох захисників – 30-річного серба Мілоша Стаменковіча і 23-річного словенця Ерік Ґліга.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Угода з гравцями розрахована на два роки.

Мілоша Стаменковіч в Прем’єр-Лізі грав за кам’янську Сталь у сезоні 2016/17 років. Останнім клубом гравця був казаський Іртиш. Кольори Руху центральний оборонець захищатиме під 32-им номером.

Інший новобранець Руху словенець Ерік Ґліга грає на позиції лівого захисника. У своїй клубній кар’єрі грав здебільшого за словенські клуби (Триглав, Алюміній, Анкаран, Крка). У Русі Ерік гратиме під 12-им номером.

Раніше, визначилась дата перенесеного матчу Рух – Шахтар.