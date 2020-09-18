Андронов: Московське Динамо обі*******, і ніяк інакше

Виліт московського Динамо у кваліфікації Ліги Європи називається одним російським словом.

Про це заявив відомий російський коментатор Олексій Андронов.

"Те, що зробило московське Динамо - називається одним російським словом. Обі...тись. І ніяк інакше.

І ніякі Куусюсі, Вардари, АІКи, АЕКи, Лозанни - поруч не стояли. У минулому сезоні відзначився Арсенал, програвши Нефтчі. Але це "Арсенал"! У якого немає гравців, куплених за 20 мільйонів євро. Точніше, гравців.

Дно... пробите...", - зазначив Андронов.