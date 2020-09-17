Зоря хоче орендувати нападника Фенербахче

Молодий іранський нападник може перебратися до України

Зоря підпише орендну угоду щодо 19-річного іранського нападника турецького Фенербахче Алахх’яра Сайядманеша з правом першочергового викупу контракту за 3,5 млн євро.

Про це повідомляє Hyrriyet.

Футболіст є центрфорвардом, але може зіграти на позиції вінгера (атакувального флангового хавбека) будь-якого флангу.

А ось сайт вболівальників Зорі додає, що йдеться про оренду на 1,5 року, але без права першочергового викупу.

Сайядманеш став гравцем Фенербахче влітку минулого року. Але за команду зіграв лиш 3 матчі, а минулий сезон провів в оренді Істанбулспору (11 матчів - 1 гол).

Нагадаємо, матч Зоря - Шахтар відбудеться із уболівальниками.