Куман: Це був конфлікт Мессі з клубом

Головний тренер Барселони Рональд Куман запевнив, що йому комфортно працювати з Ліонелем Мессі.

Про це розповів сам нідерландський спеціаліст

"Між нами все складається досить добре. Зрештою, це був конфлікт Мессі з клубом. Відтоді я кілька разів розмовляв з ним, і все було нормально, ми продовжуємо працювати.

Говорити про новачків важко. Зараз ми готуємося до старту сезону, і я гадаю, що ми розпочнемо з тим набором гравців, який у нас є наразі", – відзначив Куман.