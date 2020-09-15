В Андерлехті стався спалах коронавірусу

Всього заражені три гравці і два співробітника клубу

Джерело - Sport Arena.

Бельгійський Андерлехт українського захисника Богдана Михайличенко вбила спалах коронавірусу.

Про це повідомляє hln.be.

Позитивний тест здали два співробітники клубу і три гравці - воротар Тімон Велленройтер, а також два півзахисники Міхел Влап і Петер Зуль.

Що стосується українця Михайліченко, то захисник, як і наставник Андерлехта Венсан Компані, отримали негативні аналізи на COVID-19.

Відзначається, що всі хворі відправлені на двотижневу самоізоляцію.

Нагадаємо, що Михайличенко після переходу в Андерлехт провів чотири гри і відзначився одним голом.

Раніше, Андерлехт Михайліченка переміг Серкль Брюгге у 5 турі Ліги Жупіле.