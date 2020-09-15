В Андерлехті стався спалах коронавірусу

Джерело - Sport Arena.
Бельгійський Андерлехт українського захисника Богдана Михайличенко вбила спалах коронавірусу.
Про це повідомляє hln.be.
Позитивний тест здали два співробітники клубу і три гравці - воротар Тімон Велленройтер, а також два півзахисники Міхел Влап і Петер Зуль.
Що стосується українця Михайліченко, то захисник, як і наставник Андерлехта Венсан Компані, отримали негативні аналізи на COVID-19.
Відзначається, що всі хворі відправлені на двотижневу самоізоляцію.
Нагадаємо, що Михайличенко після переходу в Андерлехт провів чотири гри і відзначився одним голом.
Раніше, Андерлехт Михайліченка переміг Серкль Брюгге у 5 турі Ліги Жупіле.