Вернер порівняв футбол в АПЛ та Бундеслізі

Німецький форвард Челсі Тімо Вернер вказав на різницю між футболом в Англії та Німеччині.

Про це розповів сам футболіст

"За рахунку 1:1 нам було важко, але потім Ріс забив шикарний гол. Ми всі задоволені, що змогли добитися перемоги.

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Різниця між Англією і Німеччиною? Футбол зовсім різний. Більше простору, але проти мене грали три здоровенних захисника. Такого в Німеччині не буває. Думаю, я добре провів свій перший матч, як і вся команда.

Брайтон високо пресингував і діяв дуже добре спочатку. У другій грі на нас чекає зустріч з Ліверпулем. Для гравців Челсі важливо провести разом більше ігор, щоб увійти в ритм", - сказав Вернер.