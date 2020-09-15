Шахтар повернув тренера зі штабу Луческу

Шахтар вирішив повернути тренера з фізичної підготовки Карло Ніколіні.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Італієць буде помічником директора по футболу Даріо Срни, фахівець підписав контрактну угоду терміном на два роки.

"Я дуже радий знову бути тут. Шахтар - моя спортивна і робоча сім'я. Постійно стежив за виступами команди. Таке відчуття, що зовсім не покидав Шахтар на ці чотири роки.

Шахтар - один з кращих європейських клубів, всі знають про це. Сподіваюся, досвід і знання в Шахтарі, Україні та Європі знадобляться мені в новому амплуа для розвитку клубу. Ми ніколи не переставали рости і неодмінно вигравати. Це клуб з духом переможців!", - розповів Ніколіні.