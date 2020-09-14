Маракана-ліга 1. Результати матчів першого туру

У минулу п’ятницю стартував новий сезон у масовому футболі столиці. Особлива увага вболівальників була прикута до матчів Маракана-ліги 1, що об’єднала найсильніші команди Києва з футболу 6х6.

Найкраще враження на старті турніру склали "Комфорт-лайф" і "Ус".

Перші, зібравши під своїми знаменами Медвідя, Ніфталієва, Цоя, Коваленка та Фещенка, буквально розібрали на молекули "Брокбізнес" із Глуцьким та Степаненком у стартовому складі — 6:2.

Другі, а мова, звісно, про хлопців "Уса", завдали поразки минулорічному бронзовому призерові Суперболу "Трансбуду", підсиленому Смоловиком та Тменовим, — 1:0. Переможний гол на рахунку Назарука.

Доволі нервовим видався матч між "Арго-Експертом" та "Олімпіком", в якому мінімальну перемогу здобули номінальні гості — 4:3. Визначальний м’яч провів Коган за дві хвилини до фінального свистка Ще дві зустрічі стартового туру завершилися внічию. Мова про поєдинки "Кло" — "Агард" (0:0) і "Канон" — "Магазин Круїзів" (2:2).

Маракана-ліга 1. Перший тур

"Брокбізнес" — "Комфорт лайф" — 2:6

"Кло" — "Агард" — 0:0

"Ус" — "Трансбуд" — 1:0

"Олімпік" — "Арго-Експерт" — 3:4

"Канон" — "Магазин Круїзів" — 2:2

Бомбардири: Ігор Фещенко, Руслан Ніфталієв (обидва — Комфорт-лайф), Максим Воропаєв (Магазин Круїзів) — по 2 м’ячі.