Тренерський штаб Динамо провів об'ємне теоретичне заняття напередодні гри з АЗ.

Про це заявив капітан киян Сергій Сидорчук.

"Вдома добре грати і це плюс. Стіни допомагають. Якби ще були глядачі, то було б краще. Починаємо звикати грати без глядачів. Вони ще більше допомогли. Перед нами стоїть завдання потрапити до Ліги чемпіонів. Будемо старатися її вирішити.

Не буду говорити про сильні сторони АЗ. У нас вчора було досить об'ємне теоретичне заняття з Містером. За особистостям можу сказати, що непоганий капітан Копмейнерс. Дуже хороший крайок, в середині поле досить організовано діють.

Буде важко грати. Але ми впевнені в своїх силах. Містер нам передає цю впевненість - думаю, це буде запорукою успіху", - зазначив Сидорчук.