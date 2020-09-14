Шахтар готується до Зорі без трьох гравців першої команди

Здорові всі, крім трьох футболістів

Шахтар, який пропускав матч 2-го туру УПЛ проти Руху через спалах коронавірусу у суперника, готується 3 поєдинку 3-го туру з Зорею.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

У загальній групі працюють всі футболісти, за винятком Максима Малишева, Ісмаїлі і Владислава Вакули.

Цей тиждень команда працюватиме в щоденному режимі ранкових тренувань.

У неділю, 20 вересня, в Запоріжжі відбудеться поєдинок 3-го туру чемпіонату України Зоря - Шахтар. Початок о 17:00.

Нагадаємо, Ісмаїлі повертається до тренувань у Шахтарі.