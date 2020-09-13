Лідер Барселони Ліонель Мессі вирішив провести додаткове тренування у свій вихідний.

Про це заявив головний тренер команди Рональд Куман.

"Ми багато працювали над фізичним аспектом на тренуваннях, які проводили, і з цього моменту ми повинні більше працювати над тактикою. Мессі добре тренується і так само робив це в свій вихідний. Він прекрасно знає, що йому потрібно поліпшуватися фізично, як і всім іншим", - заявив Куман.