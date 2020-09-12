У суперника Динамо по Лізі чемпіонів АЗ набагато менше проблем ніж у киян.

Про це заявив Мірча Луческу.

"АЗ - дуже сильна, мобільна і потужна команда. Не дарма вони закінчили чемпіонат на першому місці нарівні з Аяксом. Проблем у них набагато менше, ніж у нас. Вони скасували гру чемпіонату, але зіграли багато контрольних ігор. Це буде дуже складний суперник, до якого ми повинні дуже добре підготуватися", - сказав Луческу.