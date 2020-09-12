Колос - Львів: прев'ю матчу УПЛ

Галичани утримують клубну антирекордну безвиграшну серію в УПЛ, яка з 29 лютого триває 13 турів

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

2 тур

Колос - Львів

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево) провів 104 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 7 матчів: +5=0-2 м’ячі 15-10

На полі Колоса – 4 матчі: +3=0-1 м’ячі 7-5

В УПЛ зіграно 2 матчів: +1=0-1 м’ячі 3-3

На полі Колоса – 1 матч: +1=0-0 м’ячі 1-0

Останній матч на полі Колоса – 15.09.2019. 7-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Колос – Львів – 1:0

Гол: Д. Костишин (87).

Колос забиває голи у всіх особистих матчах зі Львовом.

Цікаві факти та можливі події

1-й історичний матч Колоса на оновленому стадіоні в Ковалівці.

Колос може здобути 10-ту домашню перемогу в УПЛ.

Колос утримує клубну рекордну безнічийну серії в УПЛ, яка з 28 вересня 2019 року триває 27 ігор: 9 перемог і 18 поразок.

Львів утримує клубну антирекордну безвиграшну серію в УПЛ, яка з 29 лютого триває 13 турів: =6-7.

Пропускний серіал Львова триває в Чемпіонаті 10 ігор – 22 м’ячі.

Львів при Георгію Цецадзе в УПЛ ще не перемагав – 5 ігор: =2-3.

Асистент арбітра Володимир Жарий (Дніпропетровська область) проведе 90-й матч в УПЛ.