Супряга та Циганков вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Десною

Стали відомі склади на ТОП-матч 2-го туру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 вересня, відбудеться матч другого туру УПЛ Динамо - Десна.

Початок зустрічі о 19:00.

Стали відомі стартові склади команд.

Динамо: Бущан, Караваєв, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Де Пена, Циганков, Шапаренко, Супряга

В запасі: Бойко, Забарний, Сирота, Андрієвський, Шепелєв, Лєднєв, Родрігес, Соль

Десна: Паст, Конопля, Гітченко, Тамм, Домбровський, Огіря, Картушов, Мостовий, Калітвінцев, Будківський, Філіппов

В запасі: Литовка, Єрмаков, Старенький, Шевцов, Тотовицький, Гуцуляк, Западня, Хльобас, Дегтярьов

Нагадаємо, Болонья не може домовитися з Динамо про трансфер Супряги.