Тухель пояснив поразку ПСЖ від Ланса

Джерело - football24.ua.
ПСЖ не зміг використати свої шанси у матчі проти Ланса.
Про це розповів головний тренер паризького клубу Томас Тухель.
"Ми намагалися створювати гольові моменти. Згоден, що у нас не було можливостей. У нас невелика група гравців. Нам не вистачає ключових футболістів.
У молодій команді ми припустились вирішальної помилки і не змогли скористатися помилками суперника. Нічия – це найкраще, на що ми могли сподіватися", – розповів Тухель.
Відзначимо, що Неймар, Мбаппе, Ді Марія, Навас та інші футболісти основного складу ПСЖ перебувають на самоізоляції через позитивні тести на COVID-19, тому не змогли взяти участь у матчі першого туру Ліги 1.
Нагадаємо, Ланс обіграв ПСЖ у 2 турі Ліги 1.