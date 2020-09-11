Тухель пояснив поразку ПСЖ від Ланса

ПСЖ не зміг використати свої шанси у матчі проти Ланса.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Томас Тухель.

"Ми намагалися створювати гольові моменти. Згоден, що у нас не було можливостей. У нас невелика група гравців. Нам не вистачає ключових футболістів.

У молодій команді ми припустились вирішальної помилки і не змогли скористатися помилками суперника. Нічия – це найкраще, на що ми могли сподіватися", – розповів Тухель.