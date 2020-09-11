Павелко надіється повернути уболівальників на матчі збірної України та єврокубків

Підтримка уболівальників на трибунах дуже важлива під час матчів українських клубів у єврокубках та на матчах національної збірної.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"За останні півтора місяця нам вдалося повернути глядачів на трибуни в матчах УПЛ, Першої і Другої ліги там де це дозволяє епідеміологічна ситуація. Наступний крок — повернення вболівальників на міжнародні матчі наших клубів і національних збірних. Для цього також необхідне окреме рішення МОЗ. Після тривалих консультацій ми надіслали відповідний запит і отримали позитивну відповідь від міністра Максима Степанова. За що я йому дуже вдячний!

Тепер чекаємо успішного проведення тестового матчу з глядачами за Суперкубок УЄФА, який відбудеться в Будапешті 24 вересня. Якщо все пройде добре, на що ми всі дуже сподіваємось, то найвірогідніше наступний етап — погодження УЄФА з національними асоціаціями проведення з глядачами матчів єврокубків та поєдинків національних збірних. За умови, що в країні це дозволяє епідеміологічна ситуація та є відповідне рішення органів влади.

Зараз наші клуби Шахтар, Динамо, Зоря, Десна і Колос готуються до перших своїх матчів у єврокубках сезону 2020/21 і перспектива виступів в Лізі чемпіонів і Лізі Європи за підтримки трибун для них дуже важлива.

Надзвичайно важливою є активна підтримка уболівальників і для наших збірних. Насамперед для головної команди, яка 10 і 13 жовтня зіграє два надскладні матчі проти Німеччини і Іспанії на НСК Олімпійський. Тому ми робимо все можливе, щоб і збірні, і наші клуби вже найближчим часом отримали цю підтримку, а наші вболівальники могли знову насолоджуватися улюбленим футболом на стадіонах!", - відзначив Павелко.