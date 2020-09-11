Трансляція матчу Динамо буде йти із затримкою в 4 хвилини

Стали відомі умови трансляції матчі на Youtube-каналі Динамо

Відбулися зміни в правилах показу домашніх матчів київського Динамо в чемпіонаті України. Показ відео з НСК Олімпійський відтепер буде здійснюватися клубом з відставанням у 4 хвилини.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

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Повідомляється, що таку умову динамівському Youtube-каналу висунув офіційний транслятор – телекомпанія 1+1 медіа.

Таким чином 11 вересня домашній поєдинок киян з Десною можна буде подивитися на телеканалі 2+2 (наживо) і Youtube-каналі Динамо (із затримкою в 4 хвилини).