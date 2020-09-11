Динамо - Десна: прев'ю матчу 2 туру УПЛ

430-й домашній матч киян в УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

2 тур

Динамо - Десна

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 48 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 7 матчів: +4=1-2 м’ячі 13-7

На полі Динамо – 3 матчі: +1=1-1 м’ячі 6-3

В УПЛ зіграно 6 матчів: +3=1-2 м’ячі 11-7

На полі Динамо – 3 матчі: +1=1-1 м’ячі 6-3

Останній матч на полі Динамо – 15.03.2020. 23-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Динамо – Десна – 1:1

Голи: 1:0 – Н. Русин (69), 1:1 – О. Філіппов (80).

Своєї найбільшої поразки в Чемпіонатах Десна зазнала саме від Динамо – 0:4 (23.09.2018 р.).

Динамівці забивають голи у всіх матчах з Десною.

Цікаві факти та можливі події

Домашня гольова серія Динамо з 4 травня 2019 року триває в УПЛ 20 ігор – 38 м'ячів.

Десна утримує клубний рекорд, із 29 лютого забиваючи голи в 14-ти поспіль матчах УПЛ – 33 м'ячі.

Пропускний клубний рекордний серіал Динамо в УПЛ триває 12 ігор – 20 голів.

Десна пропускає голи в Чемпіонатах упродовж рекордних для клубу 9-ти ігор – 18 голів.

430-й домашній матч Динамо в УПЛ.

Десна може забити 100-й гол в Чемпіонатах (ще 3 м’ячі).

50-й гол в УПЛ може забити Віктор Циганков (Динамо), 10-й – Андрій Гітченко (Десна).

Мірча Луческу біля керма різних клубів УПЛ може відсвяткувати 150-ту перемогу на своєму полі – у 180- й грі.

Мірча Луческу на чолі різних клубів може стати свідком 50-ї нічиєї своїх підопічних в Чемпіонатах України, а Олександр Рябоконь – 30-ї.

100-й матч в УПЛ може провести Владислав Калітвінцев (Десна).