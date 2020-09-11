Матчем Динамо Київ - Десна стартує 2 тур української Прем'єр-ліги

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо та чернігівська Десна відкриють програму 2 туру чемпіонату української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України, Прем'єр-ліга
2-й тур
11 вересня, п'ятниця
19:00. Динамо Київ - Десна Чернігів (трансляція)
12 вересня, субота
14:00. Дніро-1 - Олімпік Донецьк (трансляція)
17:00. Колос Ковалівка - ФК Львів (трансляція)
13 вересня, неділя
14:00. Минай - Олександрія (трансляція)
17:00. Зоря Луганськ - Маріуполь (трансляція)
19:30. Ворскла - Інгулець
Матч Рух - Шахтар перенесено на 23 вересня через пандемію.