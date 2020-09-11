 Украинская Премьер-лига. 2-й тур: росписание, трансляции, онлайн | Футбол | Champion.com.ua
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Матчем Динамо Київ - Десна стартує 2 тур української Прем'єр-ліги

Сьогодні 07:55 1050 0
Матчем Динамо Київ - Десна стартує 2 тур української Прем'єр-ліги

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та чернігівська Десна відкриють програму 2 туру чемпіонату української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України, Прем'єр-ліга
2-й тур

11 вересня, п'ятниця

19:00. Динамо Київ - Десна Чернігів (трансляція)

12 вересня, субота

14:00. Дніро-1 - Олімпік Донецьк (трансляція)

17:00. Колос Ковалівка - ФК Львів (трансляція)

13 вересня, неділя

14:00. Минай - Олександрія (трансляція)

17:00. Зоря Луганськ - Маріуполь (трансляція)

19:30. Ворскла - Інгулець

Матч Рух - Шахтар перенесено на 23 вересня через пандемію.

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