Джерело - sports.ru.
Футбольний клуб Балтика оскандалився, анонсуючи майбутній трансфер гравця в мережі.
Про це повідомляє sports.ru.
У пресслужбі клубу вирішили пожартувати про отруту Новачок і отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Відповідний пост з'явився на сторінці клубу в соцмережі.
"За офіційними даними, в організмі футбольного клубу Балтика виявлений Новачок", - йшлося в пості, у якому також було розміщено фото берлінської клініки Charite, де проходить лікування Навальний.
Через деякий час пост був видалений.