У Росії сміються над отруєнням опозиційного політика Олексія Навального

Футбольний клуб Балтика оскандалився, анонсуючи майбутній трансфер гравця в мережі.

Про це повідомляє sports.ru.

У пресслужбі клубу вирішили пожартувати про отруту Новачок і отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Відповідний пост з'явився на сторінці клубу в соцмережі.

"За офіційними даними, в організмі футбольного клубу Балтика виявлений Новачок", - йшлося в пості, у якому також було розміщено фото берлінської клініки Charite, де проходить лікування Навальний.

Через деякий час пост був видалений.