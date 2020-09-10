Суарес може перейти у Атлетіко

Луїс Суарес може залишитися у Іспанії

Форвард Барселони Луїс Суарес може покинути клуб, однак гравець не бажає йти з Ла-Ліги.

Про це повідомляє Deportes Cuatro.

33-річний нападник схиляється до переходу в мадридський Атлетіко.

У Мадриді вважають, що футболіст ще може провести кілька сезонів на найвищому рівні. Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеона теж не проти придбати Суареса, адже показники Альваро Морати і Дієго Кости його не задовольнили.

Однак, для покупки Суареса клубу необхідно позбутися від одного з двох вищезазначених форвардів, адже інакше "матрацники" не потягнуть фінансові апетити Луїса.

У сезоні 2019/20 Суарес зіграв 28 матчів в чемпіонаті Іспанії та забив в них 16 голів.

Нагадаємо, Куман відсторонив Суареса та Відаля від тренувань Барселони.