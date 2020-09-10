Суарес може перейти у Атлетіко

Джерело - isport.ua.
Форвард Барселони Луїс Суарес може покинути клуб, однак гравець не бажає йти з Ла-Ліги.
Про це повідомляє Deportes Cuatro.
33-річний нападник схиляється до переходу в мадридський Атлетіко.
У Мадриді вважають, що футболіст ще може провести кілька сезонів на найвищому рівні. Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеона теж не проти придбати Суареса, адже показники Альваро Морати і Дієго Кости його не задовольнили.
Однак, для покупки Суареса клубу необхідно позбутися від одного з двох вищезазначених форвардів, адже інакше "матрацники" не потягнуть фінансові апетити Луїса.
У сезоні 2019/20 Суарес зіграв 28 матчів в чемпіонаті Іспанії та забив в них 16 голів.
Нагадаємо, Куман відсторонив Суареса та Відаля від тренувань Барселони.