Кравець: Зобов’язані перемагати Десну

Динамо буде непросто у матчі проти Десни, однак кияни зобов'язані перемагати у матчі.

Про це розповів нападник київського клубу Артем Кравець.

"Я дивився матчі Динамо із Десною минулого сезону, а також спостерігав за товариською зустріччю цих команд, яка відбулася вже після призначення Мірчі Луческу головним тренером, і можу сказати, що команда дійсно хороша та непроста – не даремно Десна пробилася у єврокубки.

З ними буде однозначно нелегко, але те, що я бачу на наших тренуваннях та відчуваю по хлопцях, по їхньому налаштуванню, свідчить про те, що ми не залишимо чернігівцям шансів. Звісно, за умови, що ми зіграємо у свою силу, у чому я впевнений. Оскільки ми ставимо перед собою максимальні завдання та збираємося боротися за чемпіонство, нам не можна втрачати очки. Однозначно гратимемо на перемогу і зобов’язані досягти успіху.

Динамо має змагатися лише за перше місце, за чемпіонство, а друге місце – це невдача для команди. Я із великою повагою ставлюся до Десни, яка останніми роками значно додала та вийшла на новий рівень, але ми – Динамо і маємо перемагати, тут двох поглядів бути не може", - розповів Кравець.