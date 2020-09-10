Міші Бачуай наступний сезон буде грати у Крістал Пелес

Нападник Челсі Міші Бачуай повернувся в Крістал Пелес на правах оренди до кінця сезону.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Бельгієць вже виступав за Пелас в другій половині сезону 2018/19 і забив 6 голів у 13 матчах столичного клубу.

У минулому сезоні Бачуай залишився в Челсі, забивши 6 голів і віддавши 2 результативних передачі в 24 матчах у всіх турнірах.

Таким чином, нападник дограє в Крістал Пелес до кінця свого контракту з Челсі, який закінчується влітку 2021 року.

Раніше, Гавертц перейшов у Челсі.