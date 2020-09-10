Джерело - cpfc.co.uk.
Нападник Челсі Міші Бачуай повернувся в Крістал Пелес на правах оренди до кінця сезону.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Бельгієць вже виступав за Пелас в другій половині сезону 2018/19 і забив 6 голів у 13 матчах столичного клубу.
У минулому сезоні Бачуай залишився в Челсі, забивши 6 голів і віддавши 2 результативних передачі в 24 матчах у всіх турнірах.
Таким чином, нападник дограє в Крістал Пелес до кінця свого контракту з Челсі, який закінчується влітку 2021 року.
Раніше, Гавертц перейшов у Челсі.